Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti - Son Dakika
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Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
07.06.2025 13:48
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Fas Adalet Bakanlığı, Kral 6. Muhammed'in Kurban Bayramı dolayısıyla 1526 mahkumu affettiğini açıkladı. 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na dair yaptığı açıklamada, bu sene halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunmuş, bu ibadeti sembolik olarak onlar adına kendisinin yerine getireceğini ifade etmişti.

Fas Adalet Bakanlığı, Fas Kralı 6. Muhammed'in Kurban Bayramı münasebetiyle bin 526 mahkumu affettiğini duyurdu.

1305 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, affa uğrayanların bir kısmının cezaevinde, bir kısmının ise serbest durumda olduğu belirtilerek, affın Krallığın farklı mahkemeleri tarafından hüküm verilen kişiler için geçerli olduğu ifade edildi. Açıklamada affedilen bin 526 kişinin bin 305'inin cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

TERÖRİZMİ REDDEDEN 15 TUTUKLU DA AFFA DAHİL

Kral 6. Muhammed'in kararıyla, ulusal değerlere bağlılıklarını beyan eden ve ideolojik yönelimlerini gözden geçirerek aşırılık ve terörizmi reddettiklerini bildiren 15 tutuklu da affa dahil edildi.

BAYRAM ÖNCESİNDE AF KARARLARI ALINABİLİYOR

Fas'ta her yıl dini bayramlar öncesinde geleneksel olarak af kararı alınabiliyor. Bu kararlar, Kral'ın anayasal yetkileri çerçevesinde, toplumsal barışı güçlendirmeyi ve yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyor.

KURBAN KESMEYİ YASAKLAMIŞTI

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na ilişkin şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve ekonomik zorlukların etkili olduğunu vurgulamıştı. Kral Muhammed, hayvan varlığında ciddi azalmaların yaşandığına dikkati çekerek, kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.

Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti. Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti - Son Dakika

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