Fas'ta 1 Mayıs gösterilerinde Filistin'e destek sloganları atıldı - Son Dakika
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Fas'ta 1 Mayıs gösterilerinde Filistin'e destek sloganları atıldı

Fas\'ta 1 Mayıs gösterilerinde Filistin\'e destek sloganları atıldı

Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek sloganları atıldı. Fas'ta binlerce kişinin katıldığı gösterilerde işçilere adalet ve haklarının yerine getirilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail saldırılarına son verilmesi istendi. Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

01.05.2024 17:49
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Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek sloganları atıldı.

Fas'ta Fas İşçi Sendikası, Fas Genel İşçi Sendikası ve Demokratik Çalışma Örgütü gibi bazı sendikaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlediği gösterilere ülke genelinde binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, işçilere karşı adaletli olunması ve haklarının yerine getirilmesi çağrısında bulunan sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Gösterilerde ayrıca Gazze'deki Filistinlileri destekleyen sloganlar atıldı; İsrail saldırılarına son verilmesi istendi.

Başkent Rabat'ta düzenlenen eylemde konuşan Ulusal İşçi Birliği lideri İdris Azami, ABD'yi Gazze'de saldırı suçuna karışmakla suçladı.

Filistin halkının sergilediği direnişten övgüyle bahseden Azami, "Filistinlilerin kendi topraklarını, başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlarını savunma hakkına sahip olduğunu" vurguladı.

Azami ayrıca ABD, Fransa ve İngiltere'de Filistin meselesini savunan öğrenci eylemlerinden de övgüyle söz etti.

Kazablanka'da Demokratik İşçi Konfederasyonu tarafından düzenlenen eylemde ise Filistin meselesini desteklemek amacıyla Filistin bayraklarının taşındığı kapsamlı bir yürüyüş düzenlendi.

Eylemde, Gazze'deki saldırıların sona ermesini isteyen ve İsrail'i destekleme suçuna ortak oldukları gerekçesiyle Batılı ülkeleri kınayan sloganlar atıldı.

Rabat ve Kazablanka'nın yanı sıra batıda, Cedide ve Kuneytıra; kuzeyde Tanca ve Tatvan, kuzeydoğuda ise Vecde ve Berkane kentlerinde gösteriler ve yürüyüşler düzenlendi.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta 1 Mayıs gösterilerinde Filistin'e destek sloganları atıldı - Son Dakika

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