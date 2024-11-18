Fas'ta Doktorlardan Ücret ve Koşul İyileştirmesi İçin Grev

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Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması talebiyle üç gün grev yapma kararı aldı.

Fas'taki Bağımsız Kamu Doktorları Birliği adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "3 hafta sürecek protestoların ilk aşaması olarak yarın başlayacak ve üç gün sürecek greve gidiliyor." ifadelerine yer verildi.

Doktorların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması için protestoların da devam edeceği belirtildi.

Fas hükümetinden, doktorların grev kararı ve maaş artışı talebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, nisan ayında yaptığı açıklamada doktorların zam talebi üzerine maaşlara 3800 Fas dirhemi (yaklaşık 380 dolar) zam yaptıklarını duyurmuştu.

Fas'ta sağlık sektöründeki sendikalar, 22 Temmuz'da da "çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret zammı" talebiyle devlet hastanelerinde 5 günlük grev başlatmıştı.