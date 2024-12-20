Fas'ta Filistin'e Destek Gösterileri

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için Fas'ın birçok şehrinde gösteriler düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, cuma namazının ardından, ülkenin birçok şehrinde Filistin ile dayanışma amacıyla gösterilerin düzenlendiği belirtildi.

Gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik soykırımı, katliamları, aç bırakma ve göçe zorlama gibi ihlallerinin kınandığı ve reddedildiği vurgulandı.

Art arda 63 haftadır Gazze ile dayanışma gösterilerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, göstericilerin Fas hükümetine, İsrail ile normalleşmeden vazgeçme çağrısı yaptığı ifade edildi.