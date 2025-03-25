Fas'ta Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika
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Fas'ta Filistin'e Destek Gösterileri

Fas'ta birçok şehirde, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı protestolar düzenlendi.

25.03.2025 12:16
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Fas'ın birçok kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planlarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Rabat'ın yanı sıra ülkenin doğusundaki Zayo, Cresif ve kuzeydoğusundaki Saidiyye gibi şehirlerde gerçekleştirilen protestolarda, katılımcılar İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları kınadı ve Filistin halkına destek mesajları verdi.

Gösterilere öncülük eden "Fas Filistin'i Destekleme Cephesi" gibi sivil toplum örgütleri, Filistin halkının haklı mücadelesine olan dayanışmalarını yineledi. Gösterilerde "Filistin'e özgürlük", "Siyonizm ve ABD"'ye hayır" şeklinde sloganlar atıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını ve Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını kınarken, uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Fas genelinde, özellikle ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren katılımcılar, Trump yönetiminin Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri komşu ülkelere göç ettirme yönündeki açıklamalarını da protesto etti.

Gösterilere katılan Faslılar, aynı zamanda Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası çağrısında bulundu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında 50 bin 21 kişi hayatını kaybetti, 113 bin 274 kişi yaralandı, 14 binden fazla kişi ise enkaz altında kayboldu. Nüfusu 2,3 milyon olan bölgede yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edilirken, altyapı, hastaneler ve sığınak haline gelen okullar da hedef alındı.

İsrail'in saldırıları, 19 Ocak 2025'te başlayan ateşkese rağmen, 18 Mart'ta yeniden başlamış ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika

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