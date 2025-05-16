Fas'ta Filistin İçin Büyük Gösteri

Fas'ta yüzlerce kişi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

İsrail'in, 15 Mayıs 1948'de kuruluşunu temsil eden Nekbe'nin 77. yılı nedeniyle Rabat başta olmak üzere Sale ve Tanca kentlerinde yüzlerce Faslı, "Tufandan (Aksa Tufanı) sonra Nekbe yok ve düşmanla normalleşme yok" sloganıyla sokağa indi.

Sale'deki gösteride konuşan Fas Destek Girişimi (Mubadera) Koordinatörü Reşid el-Feluli, Filistin halkının, Nekbe'den bu yana İsrail'e karşı büyük bir direniş sergilediğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki soykırımın tehlikeli olduğunu ifade eden Feluli, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkelerin, Arap ülkelerine, Filistin davasını destekleme hakkını çok gördüklerini dile getirdi.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla uzun zamandır gösteriler düzenleniyor.