Fas'ta Gazze İçin Büyük Protesto

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazzelileri "aç bırakma" politikasını ve bölgede devam eden soykırımı protesto etti.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu"nun çağrısı üzerine Kazablanka, Agadir, El-Cedide, Vecde ve Tanca'nın da arasında olduğu çok sayıda şehirde binlerce kişi cuma namazının ardından gösteri düzenledi.

Kentlerde toplanan Faslılar, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermeyerek Filistinlileri aç bırakma politikasına tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan kıtlığı tasvir eden fotoğraflar taşıyan, bölgede devam eden soykırım karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Filistin emanet, normalleşme ihanet", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Fas'ta "aç bırakmaya hayır, ablukaya hayır, normalleşmeye hayır" sloganıyla düzenlenen Gazze'yle dayanışma gösterileri 86 haftadır devam ediyor.

"Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu"ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik açlık politikasını protesto etmek için bugün ülke genelindeki 60 şehirde 104 gösteri düzenlendiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 122'ye yükseldiğini açıklamıştı.