Fas'ta Gazze İçin Kadın Dayanışması

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Fas'ın Kazablanka kentindeki kadın aktivistler, İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki kadınlarla dayanışma gösterisi düzenledi.

Fas Destek ve Yardım Kurulunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımın sonlandırılması ve bölgedeki kadınların korunması talep edildi. Göstericiler ayrıca Gazze'deki sınır kapılarının açılmasını da istedi.

Gösteride, uluslararası topluma Filistinli kadınları koruma çağrısı yapan sloganlar atıldı.

Göstericiler, Filistin'de kadın ve çocuklara yönelik saldırıları kınayan pankartlar taşıdı.