Fas'ta Filistin ve aylardır İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla birçok kentte gösteri yapıldı.
Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek ve Filistinli ile dayanışma amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenlediğini duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını ve yardımların geçişi için sınırların açılmasını talep eden göstericiler, Filistin ve Fas bayrakları taşıdı.
Faslılar, uluslararası toplum ve kuruluşlara ateşkes sağlanması ve harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Fas'ta Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Kemal Sunal Müzesi’ni, Sunal ailesi ile birlikte açtı. İmamoğlu, “Çok güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu milletin hakkını, hak ettiğini vermeye çalışıyoruz... Yapacağımız ve yaptığımız işlerle ilgili de hiçbir zaman süslü işler, süslü laflar kurarak sizi aldatmadık, aldatmayacağız. İnşallah onları size yaşatmaya devam ederek, yolumuza ‘tam yol ileri’ diyerek yürümek değil, koşmak istiyoruz..., Kemal Sunal'ın bize bıraktığı o güzel anıların önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.
Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının şeffaf, özü sözü bir ve dürüst olması gerektiğini belirterek mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal varlığı arasında 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ve 2 kargir bina yer alıyor. Ayrıca, Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığı bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'da yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye İttifakı'nın varlığını vurgulayarak, adaylarına destek istedi. Özel, gençlere ülkede hayal kurduracaklarını belirtti ve Isparta belediye başkan adayları seçilirse, büyükşehir belediyelerinin desteğiyle işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceklerini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da yapılan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, Kütahya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan halk ayaklanması, rejimin şiddet kullanmasıyla iç savaşa dönüşerek 13 yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında 13 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve en az 14 milyon sivil insani yardıma muhtaç hale geldi. BM'nin açıklamasına göre, ölümlerle sonuçlanan iç savaşın en ağır bedelini siviller ödedi. Halk ayaklanmasının yıl dönümünde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi ve siviller, Esed rejiminin gitmesini ve evlerine dönmeyi talep etti.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin endişelerini dile getirerek, bu operasyonun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. BM, Refah'a yönelik kara operasyonunun engellenmesini umduklarını belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen şiir yarışmasında birincilik ödülü kazanan ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, ödülü Gazze'ye bağışladı. Yılmaz, kazandığı parayı Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi'ne teslim ederek Gazze için kullanılmasını istedi. Bu duyarlı davranışı nedeniyle Yılmaz, İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından övgüyle karşılandı.
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Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Çatalzeytin, Abana, Devrekani ve Seydiler ilçelerine bağlayan kara yolunun Oyrak mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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