Fas'ta Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri Düzenlendi

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Fas'ta Filistin ve aylardır İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla birçok kentte gösteri yapıldı.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek ve Filistinli ile dayanışma amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını ve yardımların geçişi için sınırların açılmasını talep eden göstericiler, Filistin ve Fas bayrakları taşıdı.

Faslılar, uluslararası toplum ve kuruluşlara ateşkes sağlanması ve harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.