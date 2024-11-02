Fas'ta Gazze ve Lübnan'a Destek Gösterileri - Son Dakika
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Fas'ta Gazze ve Lübnan'a Destek Gösterileri

Fas'ta düzenlenen 110 gösteride, İsrail'e ve Macron'a tepki gösterildi, binlerce kişi katıldı.

02.11.2024 14:16
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Fas'ın pek çok kentinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek için gösteriler düzenlenirken, göstericilerin İsrail'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Lübnan ve Gazze'ye destek amacıyla 56 kentte düzenlenen 110 gösteriye binlerce kişi katıldı.

İsrail'in devam eden katliamlarına tepki gösteren Faslılar, Lübnan ve Gazze'deki direnişi destekleyen sloganlar attı.

Filistin ve Lübnan bayraklarının taşındığı gösterilerde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas Meclisindeki açıklamalarına da tepki gösterildi.

Göstericiler Macron'un söz konusu açıklamalarını kınayan sloganlar attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fas Meclisinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Gazze ve Lübnan'a Destek Gösterileri - Son Dakika

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