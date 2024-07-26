Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenlendi

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Fas'ın birçok kentinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla "Siyonist katliamlara bu kadar sessizlik yeter" sloganıyla gösteriler düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'nun çağrısıyla, başkent Rabat, Kazablanka, Meknes, Nador ve Berkane gibi kentlerde gerçekleştirilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

"Siyonist katliamlara bu kadar sessizlik yeter" sloganıyla yapılan gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi talep edildi.

Gösteride, "Hepimiz kararlı Gazze'nin fedaileriyiz", "Halk Filisitin'i kurtarmak istiyor" ve "Ey direniş, zafere ve özgürlüğe doğru yürü" şeklinde sloganlar atılarak Fas ve Filistin bayrakları taşındı.

Art arda 42 haftadır Gazze ile dayanışma gösterilerinin sürdürüldüğü meydanlarda ayrıca, Fas hükümeti ile İsrail arasındaki normalleşmeden vazgeçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.