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Fas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Fas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına karşı destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Göstericiler, normalleşme karşıtı bir sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine bir araya geldi ve Fas, Filistin ve Gazze bayrakları taşıdı. Fas, İslam dünyasında Gazze'ye destek gösterilerinin en yoğun yapıldığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Fas\'ta Gazze\'ye Destek Yürüyüşü
24.12.2023 - 16:11,
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Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, İsrail'in iki ayı aşkın süredir yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek için yürüyüş düzenledi.

"Normalleşme Karşıtı Filistin'e Destek Cephesi" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine Rabat'ta bir araya gelen göstericiler, Fas ve Filistin bayraklarının yanı sıra Gazze'de öldürülen Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

Küçük çocukların Filistin kefiyesi giydiği ve Filistin'e dair sembollerin taşındığı eylemde, sık sık "Halk İsrail'le normalleşmeye karşı", "Gazze, izzetin sembolü, Gazze" ve "Dik dur Filistin" şeklinde sloganlar atıldı.

Rabat'ın merkezindeki Bab el-Ahad bölgesinden Meclis binasına doğru yürüyen göstericiler, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının sonlandırılması çağrısı yaparken, Filistin halkına karşı yapılan ihlaller karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını da kınadı.

Cuma günü de Fas'ın 56 kentinde 100 noktada, Gazze'ye destek gösterileri düzenlenmişti.

Fas, İslam dünyasında Gazze'ye destek gösterilerinin en yoğun yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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