Fas'ta Hibrit Otomobil Üretimine Başlandı

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Fas'ın kuzeyindeki Tanca şehrinde hibrit otomobil üretimine başlandığı açıklandı.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla, ülkede ilk kez hibrit otomobil üretimine başlandığını duyurdu.

Fas'ta ve Avrupa pazarındaki talebi karşılamak amacıyla günde 200 araç üretileceğini belirten Mezzur, projenin ülkedeki araba sanayisi için önemini vurguladı.

Hibrit araba üretiminin "Fas için bir ilk" olduğuna dikkati çeken Mezzur, üretimin yapılacağı arabanın birden fazla yerde "popüler olmasını" beklediklerini kaydetti.

Sanayi Bakanlığının verilerine göre, ülkede yılda 700 bin araç üretilirken, Fas'ın "dünyanın en büyük araba üreticilerinden biri hali geldiği" ifade edildi.