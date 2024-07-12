Fas'ta İsrail'e baskı için gösteriler düzenlendi

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Fas'ın birçok kentinde, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Başkent Rabat, Fes, Meknes, Tanca, Kenitra, Nador ve Agadir gibi kentlerde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasını ve insani yardımların geçişine izin verilmesini talep etti.

Sık sık "Ey Gazze sana fedayız. Kalplerimiz seninle", "Hepimiz dik duran Gazze'ye fedayız" ve "Ey direnişçi, zafere ve özgürlüğe doğru yürü." şeklinde sloganlar atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldürüldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.