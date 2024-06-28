Fas'ta İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi

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Fas'ın birçok kentinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Fes, Meknes, Tanca, Kenitra ve Agadir kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasını ve acilen insani yardımların geçişine izin verilmesini talep etti.

Sık sık " Filistin'in özgürlüğü için boykot yap", "Halk Filistin'in özgür olmasını istiyor" ve "Filistin direniyor" şeklinde sloganlar atıldı.

Fas, Arap ülkeleri içinde Gazze ve Filistin'e destek gösterilerinin en yoğun yapıldığı ülkelerin başında geliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.