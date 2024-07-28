Fas'ta İsrail'e Destek Protestosu: Filistinlilere Soykırıma Son Verilsin - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'e Destek Protestosu: Filistinlilere Soykırıma Son Verilsin

Fas'ın Kazablanka kentinde toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Gazze'ye saldırılarında İsrail'i desteklemesine tepki gösterdi. Göstericiler, Filistinlilere uygulanan 'soykırıma' son verilmesini istedi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmasını talep etti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı da tahrip edildi.

28.07.2024 11:03
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Fas'ın batısındaki Kazablanka kentinde toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Gazze'ye saldırılarında İsrail'i desteklemesine tepki gösterdi; Filistinlilere uygulanan "soykırıma" son verilmesini istedi.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti öncülüğündeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Kazablanka kentinde toplandı.

ABD'nin İsrail'e devam eden desteğini kınayan göstericiler, "ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlere ortak olduğunu" belirtti.

İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler, Washington'dan Tel Aviv'e verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Göstericiler ayrıca "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir", "Tüm özgür insanlar, Siyonistlere ve ABD'ye hayır", "Yaşasın Filistin yaşasın Gazze" sloganlarıyla Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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