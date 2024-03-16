Fas'ta İsrail saldırılarına karşı Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenlendi

Fas'ta, ramazanın ilk cuma gününde, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile dayanışma göstermek için 60 şehirde 125 gösteri düzenlendi.
Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, ramazanın ilk cuma namazının ardından ülkenin çeşitli şehirlerinde İsrail'in saldırılarını kınama, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için halkın sokaklara indiği belirtildi.
Gösterilerin kuruluşun çağrısıyla düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Gazze'ye destek amacıyla dayanışma hareketini sürdüren Fas halkı, ülkenin çeşitli kentlerinde 125 gösteri düzenledi." ifadesi kullanıldı.
Göstericilerin, İsrail'in "soykırım katliamlarını, Gazze'de sivilleri hedef almasını, aç bırakma ve göçe zorlama politikasını" kınayan slogan attığı, "kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananlara karşı uluslararası ve Arap dünyasının sessizliğini" kınadığı belirtildi.
Uluslararası topluma seslenen protestocuların, İsrail ordusunun her gün hedef aldığı sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yaptığı kaydedildi.
Faslıların 60 şehirde sokaklara indiği belirtilen açıklamada, Beni Melall, Meknas, ed-Dar el-Beyda, el-Cedide ve Taza şehirlerinin öne çıktığı belirtildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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