Fas'ta İsrail'in Gazze'deki saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze'deki saldırısı protesto edildi

Fas'ın Kazablanka kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınamak amacıyla gösteri yaptı. Faslı göstericiler Filistin bayrakları taşırken, İsrail karşıtı ve Filistin'e destek sloganları attı.

11.08.2024 03:56
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Fas'ın Kazablanka kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınamak amacıyla gösteri yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun davetiyle düzenlenen gösteriye katılanlar, Kazablanka şehir merkezine yürüdü.

Faslı göstericiler Filistin bayrakları taşırken, İsrail karşıtı ve Filistin'e destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına son verilmesi için Arap ve İslam dünyasına müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Eylem Grubu üyesi Bubekir el-Venhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in büyük bir suç işlediğini söyledi.

Venhari, "Bugün siyonistler silahlı adamları bombaladıklarına dünyayı inandırmak istiyorlar ama gerçek bunu yalanlıyor." dedi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna dün saldırı düzenlemişti.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze'deki saldırısı protesto edildi - Son Dakika

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