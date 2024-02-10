Fas\'ın 54 kentinde İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ın 54 kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.
Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir günde 54 kentte 105 ayrı noktada Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi.
Kazablanka, El-Kunaytıra, Safru, El-Cedide, Safi ve Agadir gibi kentlerde yapılan gösterilerde, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı işlediği soykırımla Batılı ülkelerin bu katliamlara sessiz kalması ve destek olması kınandı.
Göstericiler, Fas makamlarını, Filistin halkını destekleyen pozisyon almaya ve İsrail'le normalleşme anlaşmasından geri adım atmaya çağırdı.
Protestocular, Gazze'deki savaş duruncaya ve Filistinliler adil ve meşru haklarını elde edinceye kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Fas ile İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında Fas'ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşmasını 10 Aralık 2020'de imzalamıştı.
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