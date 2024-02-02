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Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Fas\'ta binlerce kişi İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, binlerce kişi Gazze'deki kıtlığı durdurmak ve saldırıları sonlandırmak için gösteriler düzenledi. Gösterilerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ve uluslararası toplumun sessiz kalışı kınandı. Saldırılarda binlerce Filistinli öldürüldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

02.02.2024 19:34
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Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve "açlık politikasına" son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişi, "Gazze'deki kıtlığı durdurun" ve "Gazze'ye saldırıları durdurun" sloganıyla gösteriler yaptı.

Gazze ve diğer Filistin kentlerinde sivillere yönelik katliamları ve uluslararası toplumun soykırıma, açlığa ve tehcire, sessiz kalışını kınama amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde, "Gazze Gazze.. İzzetin simgesi..", "Halk Filistin'i özgürleştirmek istiyor" ve "Ey şehit rahat uyu.. Mücadeleni sürdüreceğiz" yazılı pankartlar taşındı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500'ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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