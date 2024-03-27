Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma talebiyle gösteri yapıldı

Fas'ta, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarının durdurulması talebiyle gösteri yapıldı.
Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, İslam ülkelerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
İsrail'in sivilleri hedef almasını kınayan göstericiler, "Ey her yerdeki özgür insanlar, siyonisler değil, Amerikalılar değil" ve "Yaşasın Filistin, yaşasın Gazze" ve "Ebu Ubeyde dedi ki, ya zafer ya da şehadet" ve "Normalleşmeciler dışarı çıksın, Fas benim özgür ülkemdir", "Ey Gazze, biz senin için kendimizi feda ederiz" ve "Ey Gazze, kalplerimiz seninle." şeklinde sloganlar attı.
Filistin'i Destekleme Fas Cephesi Üyesi Tahir Deridi, yaptığı konuşmada, Filistin halkının kararlılığına ve direnişine övgüde bulundu.
Deridi, "Filistin halkı tehcir planlarını reddediyor, ya zaferi ya da şehitliği seçti." dedi.
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