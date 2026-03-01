Fas'ta Panama Bayraklı Geminin Battığı bildirildi

Fas Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batı Sahra bölgesindeki Layun kenti kıyılarında Panama bayraklı bir ticari geminin battığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geminin dün Layun limanına doğru yol alırken su aldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Batmadan önce gemideki tamamı yabancı mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Geminin çimento üretiminde kullanılan malzeme taşıdığı kaydedildi.

Olayın nedenlerini araştırmak adına soruşturma başlatılması için bakanlığın ilgili makamlarla koordinasyon halinde olduğu ifade edildi.