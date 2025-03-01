Fas'ta Ramazan Hazırlıkları Coşuyor - Son Dakika
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Fas'ta Ramazan Hazırlıkları Coşuyor

Fas'ta ramazan öncesi pazarlar hareketlenirken, geleneksel tatlılar ve sosyal yardımlaşma artıyor.

01.03.2025 01:16
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Fas'ta ramazan hazırlıklarıyla birlikte pazarlar hareketlenirken, bu aya özgü gelenekler de manevi atmosferi zenginleştiriyor.

Fas'ta ramazan hazırlıkları, geleneksel tatlıların yapılmasıyla kendini gösteriyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden "şıbbakiye","griyuş" ile "sello" gibi tatlılar büyük ilgi görüyor.

Rabat'ın Eski Şehir bölgesinde tatlı satan Hüseyin Halavi, AA muhabirine, ramazan öncesinde özellikle "şıbbakiye" ve "briyuvat" gibi geleneksel tatlılara talebin arttığını belirtti.

Ramazana yönelik hazırlıklar yalnızca yiyeceklerle sınırlı kalmıyor. Mahallelerde gençler, temizlik kampanyaları düzenleyip, sokakları süsleyip, duvarları boyayarak ramazana hazırlanıyor.

Camiler de ramazana hazırlanıyor

Camiler de ramazan öncesinde özel bakımdan geçiriliyor. Görevliler, iç mekan düzenlemelerini yeniden yaparak daha fazla cemaati ağırlayabilmek için alanları genişletiyor. Özellikle teravih namazlarında yoğun katılım olduğu için ek ibadet alanları ayrılıyor, böylece herkesin rahatça ibadet edebilmesi sağlanıyor.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam 51 bin cami bulunuyor. Bu camilerin yüzde 72'si kırsal bölgelerde yer alıyor.

Pazarlarda hareketlilik yaşanıyor

Ramazan öncesinde Fas pazarlarında gözle görülür hareketlilik yaşanıyor. Halk, ülkenin kültürel kimliğini yansıtan geleneksel kıyafetleri satın almak için pazarlara akın ediyor.

Başkent Rabat'ın tarihi bölgesi "Suveyka" başta olmak üzere eski çarşılarda, giysiden mutfak eşyalarına, takılardan gıda ürünlerine kadar birçok farklı ürün sunan dükkanlarda görülen bu hareketli manzara, Faslıların köklü geleneklerine bağlılığını gözler önüne seriyor.

Dayanışma ve yardımlaşma ruhu artıyor

Ramazanın aynı zamanda sosyal dayanışma dönemi olduğu Fas'ta bu ay boyunca aile ziyaretleri artarken, ihtiyaç sahiplerine destek için çeşitli yardım ve dayanışma girişimleri yaygınlaşıyor.

Bu girişimler arasında bağış toplama kampanyaları, gıda kolilerinin dağıtımı ve dini etkinlikler düzenleme gibi faaliyetler yer alıyor.

Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat Cuma günü akşam namazından sonra yapılan ramazan hilali gözlemleri neticesinde, hilalin görünmediği ve ramazanın ilk gününün 2 Mart Pazar olduğu belirtilmişti.

Faslılar 1 Mart akşamı ilk teravih namazını kılacak ve ilk sahurlarına kalkacak, 2 Mart Pazar günü de oruçlu olacak.

Ülkede halkın büyük kesiminin tabi olduğu ve Fas Anayasası'nda da sabit olan Malikilik mezhebine göre, ramazan hilalinin çıplak gözle görülmesi esas kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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