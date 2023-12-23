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Fas ve Endonezya, ikili stratejik ortaklık kurma konusunda anlaştı - Son Dakika
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Fas ve Endonezya, ikili stratejik ortaklık kurma konusunda anlaştı

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi, Rabat'ta gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Mutabakat Zaptı imzaladı. İmza töreninde Bourita, ikili ilişkileri güçlü ve istisnai olarak nitelendirdi ve Marsudi ise stratejik ortaklığın daha fazla işbirliği için ikili bağları güçlendireceğini belirtti.

Fas ve Endonezya, ikili stratejik ortaklık kurma konusunda anlaştı
23.12.2023 - 10:03,
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RABAT, 23 Aralık (Xinhua) -- Fas ve Endonezya, ikili stratejik ortaklık kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Cuma günü yayımlanan açıklamaya göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi, başkent Rabat'ta gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Mutabakat Zaptı imzaladı.

Mutabakat Zaptı, güvenlik, ekonomik ortaklık, kültür, bilim ve teknoloji alanlarına odaklanarak işbirliğini farklı alanlarda genişletmeyi amaçlıyor.

İmza töreninin ardından gazetecilere konuşan Bourita, ikili ilişkileri güçlü ve istisnai olarak nitelendirdi ve ortaklığın tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Marsudi ise Endonezya'nın Fas'ın "güvenilir bir ortağı" olduğunu belirterek "stratejik ortaklık Fas ve Endonezya arasında daha fazla işbirliği için ikili bağları güçlendirecek" dedi.

Kaynak: Xinhua
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