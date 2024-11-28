Fas ve Macaristan İşbirliği Anlaşması İmzaladı

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RABAT, 28 Kasım (Xinhua) -- Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto çarşamba günü Rabat'ta ikili işbirliğini teşvik etmek amacıyla ortak bir bildiri imzaladı.

İki bakan, görüşmede her iki ülkenin kalkınmasına karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ortaklıklarını daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Ortak açıklamada, Macaristan'ın Fas'ın " Afrika'da bir istikrar merkezi ve büyüme ile kalkınma için öncü" rolünü memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık'a kadar AB Konseyi dönem başkanlığını yürütecek Macaristan'ın, Fas ile AB arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinden yana olan tutumunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, her iki bakan da ekonomi, tarım, kültür, spor ve turizm gibi "özel ilgi alanlarına giren kilit sektörlerde" işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Szijjarto, çarşamba günü Rabat'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile iki ülke arasında çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu yıl, Fas ve Macaristan arasında ikili ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü.