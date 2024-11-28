Fas ve Macaristan İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas ve Macaristan İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Fas ve Macaristan, ikili işbirliğini artırmak için ortak bir bildiri imzaladı ve işbirliği alanlarını belirledi.

28.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RABAT, 28 Kasım (Xinhua) -- Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto çarşamba günü Rabat'ta ikili işbirliğini teşvik etmek amacıyla ortak bir bildiri imzaladı.

İki bakan, görüşmede her iki ülkenin kalkınmasına karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ortaklıklarını daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Ortak açıklamada, Macaristan'ın Fas'ın " Afrika'da bir istikrar merkezi ve büyüme ile kalkınma için öncü" rolünü memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık'a kadar AB Konseyi dönem başkanlığını yürütecek Macaristan'ın, Fas ile AB arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinden yana olan tutumunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, her iki bakan da ekonomi, tarım, kültür, spor ve turizm gibi "özel ilgi alanlarına giren kilit sektörlerde" işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Szijjarto, çarşamba günü Rabat'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile iki ülke arasında çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu yıl, Fas ve Macaristan arasında ikili ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Macaristan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Turizm, Çevre, Nasır, Tarım, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas ve Macaristan İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Fas ve Macaristan İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.