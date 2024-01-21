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Faslı Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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Faslı Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Eylem Yaptı

Fas'ın El-Fenidak kentinde düzenlenen eylemde, Faslı kadınlar uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yetersiz tepki gösterdiğini protesto etti. Kadınlar, Gazze'deki sivillerin korunması için uluslararası toplumdan müdahale etmesini talep etti ve İsrail ile normalleşme çağrılarına son verilmesini istedi. Eylemde ayrıca İsrail'in Gazze'yi işgalinde yaşanan ölümler ve tahribatlar da gündeme getirildi.

Faslı Kadınlar Gazze\'ye Destek İçin Eylem Yaptı
21.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:09
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Fas'ın kuzeyindeki El-Fenidak kentinde düzenlenen eylemde, Faslı kadınlar, uluslararası toplumun, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması konusundaki yetersizliğine" tepki gösterdi.

Fas Ümmetin Sorunlarını Destekleme Kuruluşunun çağrısıyla El-Fenidak kentinde düzenlenen gösteriye katılan Faslı kadınlar, uluslararası toplumdan "Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin korunması için müdahale etmesini" isteyen sloganlar attı.

Eyleme katılanlar ayrıca "uluslararası toplumun saldırıları durdurma konusundaki yetersizliğine" tepki gösteren pankartlar taşıdı.

Gazze başta olmak üzere, Filistinli kadınların direnişini takdir eden göstericiler ayrıca "İsrail ile normalleşmenin durdurulması" ve "İsrail ile yapılan çeşitli anlaşmalara son verilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 105 Filistinli öldürüldü, 62 bin 681 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda, 29 Lübnanlı sivil ve 164 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Fas, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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