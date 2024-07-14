Faslılar, İsrail'in Han Yunus saldırısını protesto etti

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Faslılar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Fas'taki Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine Miknas, Fes, Marakeş, El-Yusufiye, Azru, Vicde kentlerinde toplanan binlerce Faslı, İsrail'in dün 90 kişinin ölümüne ve 300 kişinin yaralanmasına sebep olan El-Mevasi saldırısını kınadı.

Protestocular, ellerinde Filistin bayrakları ile "Katliamları durdurun", "Gazze'ye saldırıyı durdurun", "İzzetin sembolü Gazze", "Normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Tel Aviv'e silah tedarikini sürdürerek Gazze'deki saldırıları destekleyen batılı ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.