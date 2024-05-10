Fasulye ekili alanları don vurdu - Son Dakika
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Fasulye ekili alanları don vurdu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşanan don olayı sonucunda fasulye ve patates ekili alanlarda ciddi zararlar meydana geldi. Çiftçiler, zarar gören ürünlerini kurtarmak yerine tekrar tohumlama yaparak yeniden ekime başladı. Mağdur olan çiftçiler, devletten tohum ve gübre desteği talep etti.

10.05.2024 12:20
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Fasulye ekili alanları don vurdu

Çiftçiler don vuran ürünlerini kurtarmak yerine tekrardan tohumlama yapıp yeniden ekime başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın fasulye üretim merkezlerinden biri olan Şuhut ilçesinde meydana gelen don olayı sonrası mahsuller ciddi oranda zarar görürken birçok çiftçi tarlalarda tekrardan tohumlama yaparak yeniden fasulye ekimine başladı.

Şuhut ilçesinde bazı tarım arazileri, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi. Gece eksi 2 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen don, Şuhut'taki fasulye ve patates ekili alanlarda zarar neden oldu. Baharla beraber çiçek açan ağaçlar buz tutarken, fasulye ve patates ekili alanlarda don olayından nasibini aldı.

Ekinleri zarar gören çiftçilerden Ali Kaymak, zor durumda olduklarını ifade ederek, "Ekili alanlarda fasulye ve patates olan alanlarda don meydana geldi. Biz de bütün çiftçiler de bundan zarar gördük. 5 dekar alanda fasulye ektik büyük kısmında zarar var. Tekrar ekim biçim yapıyoruz. Gübreleme tekrar sıfırdan yeniden başlıyoruz. Devletimiz bu konuda tohum desteği ve gübre desteği yaparsa memnun oluruz" dedi.

Çiftçi Muharrem Kuş ise don olayından dolayı mağdur olduklarını dile getirerek yetkililerin zarar uğrayan çiftçilere yardımcı olmasını istedi.

Fasulye ekili alanları don vurdu
Kaynak: İHA

Tarım, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

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