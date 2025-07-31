Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiasıyla 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiasıyla 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

31.07.2025 11:49
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YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı.

Mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından tensip zaptında, sanık Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşmanın 3 Ekim'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında yapılması kararlaştırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin "iletme kastı"yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı şikayetçi oldu

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığının" altı çizilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği kaydedildi.

Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Altaylı 'Cumhurbaşkanını tehdit' iddiasıyla 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

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