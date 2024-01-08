İstanbul Fatih Camii\'nde Menfur Saldırı: İmam ve Cemaat Üyesi Yaralandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in yaralandığını, yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.