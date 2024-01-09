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Fatih Camii'nde Slogan Atan Kişi Tarafından İmam ve Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Fatih Camii'nde Slogan Atan Kişi Tarafından İmam ve Bir Kişi Bıçaklandı

Fatih Camii içerisinde slogan atan bir kişi, cami imamı ve o sırada camide bulunan bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri devam ediyor. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. İstanbul Valisi, yaralıları ziyaret ederek tedavileri hakkında bilgi aldı.

Fatih Camii\'nde Slogan Atan Kişi Tarafından İmam ve Bir Kişi Bıçaklandı
09.01.2024 - 09:06,
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FATİH Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ö.S. slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Cami İmamı Galip Usta, Ö.S.'yi uyararak camiden çıkmasını istedi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S. o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ö.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

VALİ GÜL: TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından yaralıların tedavi altına alındığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen İstanbul Valisi Davut Gül, yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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