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Fatih Camisi İmamı ve Cemaat Üyesine Yönelik Bıçaklı Saldırı Sonrası Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Fatih Camisi İmamı ve Cemaat Üyesine Yönelik Bıçaklı Saldırı Sonrası Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih Camisi'nde yaşanan bıçaklı saldırının ardından şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ve av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi. Şüphelinin babası da ifade vermek üzere İstanbul'a geldi. Olayda yaralanan imam ve cemaat üyesi ise hastaneye kaldırıldı.

Fatih Camisi İmamı ve Cemaat Üyesine Yönelik Bıçaklı Saldırı Sonrası Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:34
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.

Olay

Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Fatih Camisi İmamı ve Cemaat Üyesine Yönelik Bıçaklı Saldırı Sonrası Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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