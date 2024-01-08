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Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Fatih Camisi'nde namaz sırasında çıkan sorunlar sonucunda şüpheli bir kişi, cami cemaatinden bir kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Fatih Camisi İmamı ve Cemaatten Bir Kişi Bıçakla Yaralandı
08.01.2024 - 21:27,  Güncelleme: 21:28
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.

Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın şahsı uyararak dışarı çıkmasını istediği belirtilen açıklamada, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı kaydedilerek, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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