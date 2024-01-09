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Fatih Camisi'nde Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntülerine Yansıdı - Son Dakika
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Fatih Camisi'nde Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntülerine Yansıdı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik namazdan sonra yapılan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırının ardından şüpheli yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüpheli, cami güvenlik kamerası görüntülerinde namazdan sonra imam odasına doğru yönelerek saldırı gerçekleştirdiği görülüyor. Şüphelinin hemen ardından özel güvenlik personeli tarafından yakalanması ve polis ekiplerinin çağrılması da görüntülerde yer alıyor. Saldırı sonucunda yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

Fatih Camisi\'nde Bıçaklı Saldırı: Güvenlik Kamerası Görüntülerine Yansıdı
09.01.2024 - 10:02,
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik namazdan sonra yapılan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak, polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüpheli Ö.S'nin namazın ardından girdiği camide imam odasına doğru yönelmesi ve bıçakla Usta'ya doğru saldırması yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelinin olayın hemen ardından özel güvenlik personeli tarafından yakalanması ve camide namaz kılan bir polisin telsizle ekip talep etmesi de bulunuyor.

Olay

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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