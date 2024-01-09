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Fatih Camisi'nde İmam ve Cemaate Saldırı: Şüphelinin Sorgusu Sürüyor - Son Dakika
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Fatih Camisi'nde İmam ve Cemaate Saldırı: Şüphelinin Sorgusu Sürüyor

Fatih Camisi'nde slogan atıp huzursuzluk çıkarttıktan sonra İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ömer S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Şüphelinin daha önceden bir suç kaydı olduğu ve üzerine ruhsatlı bir av tüfeği bulunduğu öğrenildi.

Fatih Camisi\'nde İmam ve Cemaate Saldırı: Şüphelinin Sorgusu Sürüyor
09.01.2024 - 09:38,
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FATİH Camisi'nde slogan atıp huzursuzluk çıkarttıktan sonra İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ömer S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Şüphelinin daha önceden bir suç kaydı olduğu ve üzerine ruhsatlı bir av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir saldırgan  tarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camisi'nde namaz sırasında, "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'yi özel güvenlik görevlileri uzaklaştırdı. Namazın ardından imam odasına giren ve  konuşmak istediğini belirten saldırgan, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden hafızlık talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Saldırgan camide bulunan bir polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi. Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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