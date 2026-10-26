Erbakan, Erdoğan'ı Aliyev üzerinden eleştirdi: Başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erbakan, Erdoğan'ı Aliyev üzerinden eleştirdi: Başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbakan, Erdoğan\'ı Aliyev üzerinden eleştirdi: Başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'daki başörtüsü yasağını ve fon soruşturmasını gündeme getiren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev'e boyun eğdiğini savundu. Fon mağdurlarının feryadının Beştepe'ye ulaşmadığını öne süren Erbakan, mağdurlara dertlerini bundan sonra İlham Aliyev'e anlatmalarını söyledi.

(ANKARA)

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e boyun eğmekle eleştirerek, "Borsada ve fonda mağdur olan vatandaşlarımız bir ayı aşkın süredir skandala ismi karışan siyasiler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gereğini yapmasını bekliyor ama kapı duvar. Gelgelelim İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor" dedi.  Erbakan, "Aliyev istedi diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor" ifadesini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ VE FON MAĞDURLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı ve fon  vurgunu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu. Erbakan, şunları kaydetti:

"Neye yanalım bilmiyorum. 'Dünya Beşten Büyüktür' diyen, dünya lideri olduğuna inanılan Cumhurbaşkanımızın İlham Aliyev'e boyun eğmesine mi? Başörtüsü gibi İslamın temel hükümlerinden olan bir meselede yıllarca başörtüsü üzerinden aldığı oylarla zaferden zafere koşan iktidarın başörtüsü meselesini sahipsiz bırakmasına mı? Yoksa milyonlarca fon mağdurunun feryadının bir İlham Aliyev etmediğine mi? Öyle ya borsada ve fonda mağdur olan vatandaşlarımız bir ayı aşkın süredir skandala ismi karışan siyasiler ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanından gereğini yapmasını bekliyor ama kapı duvar. Gelgelelim İlham Aliyev bir telefon açınca akan sular duruyor. Başörtüsü, insan hakkı, inanç hürriyeti hiç fark etmiyor. Aliyev söylüyor biz şak diye yapıyoruz görünen tablo bu. Bu utancı millete yaşatmaya hakkınız var mı?

BAŞDANIŞMANINI FEDA ETMEKTEN GERİ DURMUYOR

Hadi taraflar karşılıklı adımlar atıyor gerginlikleri yumuşatıyor desek o da yok. Aliyev'in pravdalarında ülkemize, şanlı ecdadımıza, Sayın Cumhurbaşkanına, iktidar partisine ağız dolusu hakaretler edenler yerlerinde duruyor, onlara bir adım yok. Ama Aliyev istedi diye Sayın Cumhurbaşkanı kendi başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor. Bu yapılanları Aziz Milletimiz görüyor, yıllarca şahsiyetli dış politika deyip Türkiye'yi maruz bıraktığınız utancın hesabını sandıkta vereceksiniz. Buradan fon mağduru vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum; derdinizi bundan sonra İlham Aliyev'e anlatın, sizin feryadınız Beştepe'ye ulaşmasa da İlham Aliyev isterse akan sular duruyor."

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanFon SoruşturmasıFatih Erbakanİlham AliyevCep TelefonuAzerbaycanGüncelRefahSon Dakika

Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
KPSS’den çıktılar, faciaya yakalandılar 1 ölü, 1 ağır yaralı KPSS'den çıktılar, faciaya yakalandılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
Ne yaptın Neymar Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti Ne yaptın Neymar! Tek bir hareketi kırmızı kart görmesine yetti
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
01:00
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico’da kazanan Real Madrid
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid
23:58
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı
23:45
Galatasaray’daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
23:44
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
Sırbistan’da 12 yıllık Vucic iktidarı son buldu: Yenilgiyi kabul etti
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
23:05
Amatör futbolcunun “11 taklalı“ gol sevinci
Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 02:32:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Erbakan, Erdoğan'ı Aliyev üzerinden eleştirdi: Başdanışmanını feda etmekten geri durmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei