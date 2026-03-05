Fatih Erbakan Konya'da İftar Programında - Son Dakika
Fatih Erbakan Konya'da İftar Programında

05.03.2026 21:26
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da iftar programında ABD'nin politikalarını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da düzenlenen iftar programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan, Meram ilçesinde bir düğün ve kongre merkezinde düzenlenen iftar programında, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede son günlerde yaşananların ABD'nin hak, hukuk, Birleşmiş Milletler ve insan haklarını gözetmediğine birer kanıt olduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Dostumuz, komşumuz, D8'de birlikte üye olduğumuz, Müslüman halkı olan İran'da 170 tane ilkokul çağındaki kız çocuğunu bombalarla paramparça ettiler. Tahran'da hastaneleri bularak yeni doğan ünitesindeki, kuvözdeki, hayata gözlerini daha yeni açmış bebekleri öldürüp parçalıyorlar. Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bu noktada Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin dirayetli olması lazım, Türkiye'nin 'Milli Görüş' ruhuyla ayağa kalkması, 'Milli Görüş' zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil, Cenab-ı Allah diyen bir duruşla yönetilmesi lazım."

Necmettin Erbakan'ın icraatlarında ve söylemlerinde hayat bulan 'Milli Görüş'ün manevi mirasını layıkıyla taşıyacaklarını anlatan Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızın gösterdiği hedefler olan, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefine siz 'Milli Görüşçülerle beraber, bu aziz milletle beraber ulaşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Programda Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel ile Konya Milletvekili Ali Yüksel de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

