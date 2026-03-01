Fatih Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Geç olmadan siyasi, askeri ve stratejik tedbirler kararlılıkla alınmalıdır. Siyonizme hizmet eden İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü, bölgemiz için açık birer güvenlik tehdididir. Bu kanlı zincir kırılmadıkça saldırılar durmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Seyyid Ali Hamaney, İsrail merkezli siyonist terörün ve bu teröre açık destek veren Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin saldırıları sonucu şehit edilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, İran halkına ve İslam Alemine başsağlığı diliyoruz."

Bu saldırı bir şahsa değil; İslam dünyasının bağımsız iradesine ve direniş hattına yapılmıştır. Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır. Hükümeti uyarıyoruz; geç olmadan siyasi, askeri ve stratejik tedbirler kararlılıkla alınmalıdır. Siyonizme hizmet eden İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü, bölgemiz için açık birer güvenlik tehdididir. Tarih defalarca göstermiştir: Sessizlik zillet, dirayet ise izzettir. Bu kanlı zincir kırılmadıkça saldırılar durmayacaktır. İslam alemi, daha fazla bedel ödememek için ayrışmayı bırakmalı ve ortak bir duruş sergilemek zorundadır."