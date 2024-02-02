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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yumurtalık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'i ziyaret eden Kocaispir, daha sonra MHP Yumurtalık Belediye Başkan adayı Aydın Kütükoğlu'nun seçim iletişim merkezinin açılışına katıldı.

İlçe esnafını, bazı dernek ve mahalleleri de ziyaret eden Kocaispir, vatandaşlarla sohbet etti.

Kocaispir, Deveciuşağı Mahallesi'nde yaptığı konuşmada da 31 Mart'ın yeni bir başlangıç olacağını belirterek, "Büyük bir enerji ile yola çıktık. Hazırız, kararlıyız. Bize destek olun, yeni bir başlangıca imza atalım. İnşallah birlik ve beraberlik içinde Adana'mızı güzel günler bekliyor. 1 Nisan sabahı kazanan Adana olacak" diye konuştu.

Kocaispir, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve Aydın Kütükoğlu ile AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Yumurtalık ilçesinde belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yapmış, ilçe yönetimlerinde ve sandık kurullarında görevde bulunmuş üyelerle toplantı gerçekleştirdi.