Fatih Portakal'dan Ahbap Derneği Açıklaması - Son Dakika
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Fatih Portakal'dan Ahbap Derneği Açıklaması

Fatih Portakal\'dan Ahbap Derneği Açıklaması
23.07.2026 13:50
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Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne yönlendirici açıklamalarda bulunduğuna pişman olduğunu belirtti.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Portakal ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Fatih Portakal bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.

Fatih Portakal ifadesinde, Haluk Levent'i sanatçı kimliği, Oğuzhan Uğur'u da yaptığı programlar nedeniyle tanıdığını, iki şüpheliyle de sosyal hayatında kişisel bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Levent'le yüz yüze hiçbir zaman bir araya gelmediğini, 1-2 kez telefonla Ahbap Derneği'nin kuruluş aşamasından bir süre sonra haber programıyla ilgili görüştüğünü hatırladığını anlatan Portakal, Uğur'la da gazetecilik faaliyetiyle ilgili birkaç kez görüştüğünü, iş haricinde arkadaşlığının olmadığını belirtti.

Portakal'a, "Yapmış olduğunuz yayınlarda 6 Şubat depreminden sonra Türkiye genelinde deprem bölgesine yardımların toplanarak gönderildiği aşamada devlet kurumu olan AFAD'a ve Kızılay'a güvenmediğiniz, bu kurumlara yardım yapmayacağınız, onun yerine soruşturmaya konu olan Ahbap Derneği'ne yardım yapacağınıza dair ve insanları da bu derneğe yardım yapmaya yönlendirici beyanlarınız tespit edilmiştir. Yardım yapmak isteyen kişilerin neden özellikle bu derneğe yönlendirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Kendisine sorulan derneğin kamuoyu nezdinde olumlu algıya sahip olduğunu, kuruluş aşamasından Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar dernek hakkında adli veya idari soruşturma olmadığını söyleyen Portakal, deprem döneminde de ihtiyaç sahipleriyle yardım yapmak isteyenleri buluşturmak amacıyla, dönemin şartlarında öne çıkan derneğe bağış yapılabileceğini ifade ettiğini söyledi.

"Bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım"

Portakal, deprem döneminde yalnızca Ahbap Derneğini değil, AFAD ve Kızılay'ın yayımladığı ihtiyaç listelerini de programlarında paylaştığını belirterek, amacının yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurarak desteklerin en kısa sürede yerine ulaşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Medya sektöründe uzun yıllardır bulunduğunu söyleyen Portakal, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Söz konusu derneğin yöneticisi olan Haluk Levent ile ilgili geçmişte karşılıksız çek konusunda birkaç olumsuz duyum almıştım ancak bu konuyu detaylı olarak araştırmadım. Söz konusu derneğe şahsi olarak herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır. Ben yapmış olduğum yayınlarda, Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi. Deprem dönemindeki hassasiyet duyguları, söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması, derneğin yöneticisi olan Haluk Levent'in yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle Ahbap Derneğine yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur."

Portakal, "Derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim. Bunu o günkü şartlarda denetleme gereği de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Yapılan yardımların ve toplanan paraların büyüklüğü göz önüne alındığında, devam eden süreçte bu Haluk Levent'e topladığı paraları nereye harcadığı konusunda hesap verilebilir olması yönünde telkinlerde bulunabilir ve bunu açıklamasını isteyebilirdim ancak bunu yapmadım." ifadelerini kullandı.

"Bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için kendime üzülüyorum"

Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konuda sorumluluk duygusu hissettiğini belirten Portakal, "Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım. Bu özür ve pişmanlığımı zaten 16 Temmuz tarihli 'Kime Güvenmek' başlıklı yazımda detaylı bir şekilde dile getirdim. Yukarıda da detaylı şekilde bahsettiğim üzere ben gazetecilik faaliyeti çerçevesinde insanlara yardımların bir an önce ulaşması kastıyla hareket ettim. Bunun haricinde adı geçen şahıslarla herhangi bir yakınlığım söz konusu değildir ve bu insanlardan herhangi bir menfaat elde etmem de söz konusu değildir." şeklinde beyanda bulundu.

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Portakal, "İfademi verdim o kadar. Gidebilirsin dediler. Haluk Levent'le hiçbir irtibatımın olmadığını, geçmişte haber amaçlı belki 1-2 kez konuştuğumu söyledim. Hatta pişman olduğumu da söyledim. Neticede 2023 şartlarında iyi bir dernek gözüküyor ama bugüne gelip baktığınızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Yukarıda verdiğim ifadede de belirttiğim gibi, belki daha fazla sorgulayabilirdim. Bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için kendime üzülüyorum." diye konuştu.

Soruşturma kapsamında, dün de Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade vermişti.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Portakal'dan Ahbap Derneği Açıklaması - Son Dakika

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