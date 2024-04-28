Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor

Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar Harbiye Askeri Müzesi\'nde sergileniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Harbiye Askeri Müzesi'nde Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların sergilendiğini duyurdu. Toplar, İstanbul'un fethi sırasında kullanılmış olup, kabartma çemberler ile takviye edilmiş gövdeleri ve ölçüleriyle dikkat çekiyor. Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar, basınçla patlayarak gülle fırlatıyordu.

28.04.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplar 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanıldı.

Tunçtan yapılan gövdesi, patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiş topların üzerinde, kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı, topun derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüleri yer alıyor.

Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar, haznedeki barutu basınçla patlatarak taştan yapılmış gülleyi fırlatıyordu.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesiyor Arsenal, Tottenham’a gol olup yağdı Londra derbisi nefes kesiyor! Arsenal, Tottenham'a gol olup yağdı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:16:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar Harbiye Askeri Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement