Fatih'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Fatih'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Fatih\'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi
16.07.2026 01:24
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Fatih'te düzenlenen 15 Temmuz anma programında vatandaşlar mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Etkinlikte konuşan Vali Davut Gül ve Necmeddin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin direnişi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

FATİH'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında Fatih Camii'nde toplanan kalabalık, Anıt Park'a kadar mehter takımı eşliğinde, açılan bayraklarla yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve STK'lar tarafından anma programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Garnizon komutanları katıldı. Fatih Camii'nde toplanan vatandaşlar, Fatih Anıt Park'a kadar bayraklarla ve mehter takımı eşliğinde yürüdü. Kortej sonunda Anıt Park'ta Fatih Belediyesi mehter takımının hazırladığı konser ilgi ile izlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "10 yıl önce aslında bu milletin azim ve kararlılığını, dirayetini, cesaretini Türkiye'nin dört bir yanında; sokaklarda, meydanlarda, caddelerde yaşadık. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin, inanıyorum ki, en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi. Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi. ve inanıyorum ki o günden bugüne daha farklı bir özgüvenle, daha aydınlık yarınları hedefleyen, daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Yani üstündeki küllerden uyanan bir Zümrüdüanka gibi bu millet, 15 Temmuz'dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni Kızılelmamızın adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduk. Eğer 15 Temmuz şehitlerimizin kanları boşa akmadı diyeceksek, bunu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşarak başaracağız" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLET, BU DEVLETİ UÇURUMUN KENARINDAN ALMIŞ OLDU'

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Duygularımız karışık. Hem sevinçliyiz hem hüzünlüyüz. Hüzünlüyüz, kızgınız, kırgınız. 253 şehidimiz var. 253 şehidimizin dışında gazilerimiz var. Bunu sadece bir istatistik olarak söylemiyorum. Biraz önce mektuplarda gördük. 10 sene önce definlerde gördük. Gölbaşı'nda Özel Harekat'a bomba atılırken şehit düşen polislerin cenazelerini defnettiğimize şahitlik ettik. Dolayısıyla bunu unutmamız mümkün değil. Bunu unutturmamız mümkün değil. Bunun yanında dünyada eşi benzeri az görülen bir de zaferimiz var. Bu zaferi taçlandırmak, bu zaferi de unutturmamak lazım. Ne oldu? Şu oldu özetle. İçimize sızan, bizden birileri olan; tankımızı, topumuzu, insanımızı çalan darbe görünümlü bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bunun neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesareti, milletimizin feraseti, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde suça bulaşmamış, ihanete bulaşmamış vatansever subayların gayreti, emniyet teşkilatımızın fedakarlığı, milletimizin fedakarlığı ve daha da önemlisi Allah'ın yardımıyla bu millet, bu devleti uçurumun kenarından almış oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika

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