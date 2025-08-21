Fatih'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayvansaray Mahallesi Beşir Gazi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından müdahale eden itfaiye görevlileri yangını söndürdü.
Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Çatı Yangını - Son Dakika
