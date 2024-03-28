Fatih\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden 4 bin kişi toplandı

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Fatih'te yaklaşık 4 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

"Filistin İnisiyatifi"nin çağrısıyla ellerinde Filistin bayraklarıyla Sultanahmet Meydanı'nda toplanan protestocular, İsrail aleyhine slogan atarak Eminönü Meydanı'na yürüdü.

Gruptakilere yoldan geçen yerli ve yabancı turistler de destek verirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Katılımcılar adına açıklama yapan İsmail Halis, dünyanın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görmezden geldiğini belirterek, soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

Kalıcı ateşkesin sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Halis, "İsrail, insanların güvenli bölge diye sığındığı Refah'a gözünü dikmiş durumda. Dünya, soykırımcı İsrail'e karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bizler kalbi Filistin'de, Gazze'de insanlıkla birlikte atan vicdan sahipleri olarak, dünyanın her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da sesimizi yükseltiyoruz. Karar alıcılara sesleniyoruz. Artık bizi duyun. Kalıcı ateşkes için daha neyi bekliyorsunuz?" diye konuştu.

Filistin'de hayatını kaybedenler için dua eden gruptakiler, Eminönü Meydanı'nda iftar yaptıktan sonra dağıldı.