Fatih'te Kısmi Çöken Bina Yıkılıyor - Son Dakika
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Fatih'te Kısmi Çöken Bina Yıkılıyor

Fatih\'te Kısmi Çöken Bina Yıkılıyor

Balat'ta kısmi çökme yaşayan bina yıkılacak, çevresindeki 3 bina tedbiren tahliye ediliyor.

11.12.2024 00:16
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Fatih Balat'ta kısmi çökme yaşanan binanın yıkılmasına karar verildi, çevredeki 3 bina da tedbir amacıyla tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Nakkaş Haydar Sokak'ta bulunan metruk durumdaki iki katlı binada kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısmi çökme yaşanan binanın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlattı.

Daha önce de kısmi çökme yaşanması nedeniyle belediye ekiplerinin çevresini sac panellerle kapattığı binadan bugün akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle parçalar düşmeye başladığı öğrenildi.

Kısmi çökme nedeniyle yan yatan binayla ilgili yıkım kararı alındığı, yarın yıkım işlemlerine başlanacağı belirtildi.

Zabıta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekipleri, yıkım kararı alınan binanın yanındaki ve karşısındaki 3 binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasını istedi.

Vatandaşlar, ekipler eşliğinde evlerinden tahliye ediliyor

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Balat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Kısmi Çöken Bina Yıkılıyor - Son Dakika

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