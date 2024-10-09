Fatih'te Polisten Kaçan Suçlu Yakalandı

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(İSTANBUL)- Fatih'te asayiş denetimi yapan polis, hareketlerinden kuşkulandığı bir kişiyi sahte kimlik ve 6 adet hapla gözaltına aldı. 2 adet yağma, 2 adet hırsızlık ve 1 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan, ayrıca hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, yağma, mala zarar verme gibi 12 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında kesinleşmiş cezası ya da çok sayıda suç kaydı olan şüphelilerin karıştığı olaylar tartışılırken; Fatih Yavuz Sinan Mahallesi'nde asayiş denetimi yapan polis hareketlerinden kuşkulandığı bir kişiyi durdurdu. B.Ö. isimli bir kişiye ait kimliği gösteren şüphelinin aslında 30 yaşındaki D.K. olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde 6 adet ecza hap ele geçirildi.

Devam eden incelemelerde ise D.K. isimli şüphelinin 2 adet yağma, 2 adet hırsızlık ve 1 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca daha önceden de hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, yağma, mala zarar verme gibi 12 adet suç kaydı olduğu belirlendi. D.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.