FATİH'te Turist Kadın Park Yeri Kavgasında Kaosa Neden Oldu - Son Dakika
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FATİH'te Turist Kadın Park Yeri Kavgasında Kaosa Neden Oldu

FATİH\'te Turist Kadın Park Yeri Kavgasında Kaosa Neden Oldu

FATİH'te park yeri yüzünden iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen bir turist kadın, başka bir kadın tarafından darbedildi. Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar duruma müdahale edemedi.

05.01.2025 12:27  Güncelleme: 12:35
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FATİH'te sürücüler arasında çıkan park yeri kavgasında kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın başka bir kadın tarafından darbedildi.

Olay, Ali Kuşçu Mahallesi'nde 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle, iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen kadınların tartışması bir süre sona kavgaya dönüştü. Kadınlar sokak ortasında park yeri nedeniyle uzun süre saç saça baş başa kavga etti. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın, diğer kadın tarafından darbedildi. Diğer aracın sürücüsü ise kadını ezmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavganın sona ermesinin ardından İngiliz turist kadın olay yerinden ayrıldığı sırada vatandaşlar "Burası Türkiye" diyerek duruma tepki gösterdi. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

'KADINI EZMEYE ÇALIŞTI'

Görgü tanıklarından Ömer Aslan, "Çarşamba günleri burada pazar olduğu için, pazar trafiği ve insan kalabalığından millet park yeri bulmak için can atıyor. Burada araba boşluğu oldu. O boşlukta önce gelen gri araba 'Ben park edeceğim', arkadaki turuncu araçtaki 'Yok ben park edeceğim' derken, turist kadın park yerine geçip kendisini etten duvar yaptı. Gri aracın geçmesine izin vermedi. Gri araçtaki sürücü geri vitese alıp kadını dinlemedi hatta ezmeye çalıştı. O hengamede, adamın eşi ve turist saç saça baş başa kavga etti. Kavgadan dolayı trafik oldu. Tartışma yarım saatten fazla sürdü. Tartışmadan dolayı itfaiyeye kadar trafik uzadı. Biz araya girdik ama kadın olduğu için fazla müdahale de edemedik. Buradaki halk tepki gösterdi. Turist kadın sanırım gri arabanın sürücüsü adama bir hareket yaptı sanırım. Adam hep alttan alıyordu ama kadın hareket yapınca, adam kadının arabasına yumruk vurdu. Daha sonra kadın gitti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FATİH'te Turist Kadın Park Yeri Kavgasında Kaosa Neden Oldu - Son Dakika

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