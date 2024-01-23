Fatih\'te bir evde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te bir eve düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümbül Efendi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgi aldı.

Gözetim altına alınan evden çıkan şüpheli Y.S'nin üzerinden 200 gram marihuana, 200 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram kokain, 154 uyuşturucu hap ve 7 bin lira ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ise 1 kilo 815 gram marihuana, 245 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram kokain, 32 bin 249 uyuşturucu hap ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.