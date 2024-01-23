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Fatih'te bir kadını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Fatih'te bir kadını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Fatih'te yabancı uyruklu bir kadını bıçaklayarak öldüren ve bir kişiyi yaralayan zanlı, polis tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelisi olan M.Z.U.'nun sorgusunda 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

Fatih\'te bir kadını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
23.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:24
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Fatih'te, yabancı uyruklu bir kadını bıçakla öldürüp bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta Molla Gürani Mahallesi'nde yabancı uyruklu Shakhnoza K'nin (34) öldüğü, Fatıma M'nin (38) de yaralandığı olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda yaralanan Fatıma M'nin ifadesinde evde alkol almalarından bir süre sonra bunun da etkisiyle çıkan tartışmada şüphelinin kendilerini bıçakladıktan sonra evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu.

Araştırma sonucu kimliği belirlenen yabancı uyruklu M.Z.U. (26), 22 Ocak'ta Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Güngören'de yakalandı.

Sorgusunda 3 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "İstemeden oldu." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Adliye, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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