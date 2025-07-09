Fatih'te Yangın, Tramvay Seferleri Etkilendi

Metro İstanbul, Fatih'te bir binada çıkan yangına itfaiye müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş- Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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